10 Şubat Çarşamba günü Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Tatkavaklı Mahallesi’nde meydana gelen olayda şizofreni hastası Mustafa Umutlu (44), önce baltayla köpeği, daha sonra da babası Lütfi Umutlu’yu (76) öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan Umutlu tutuklandı. Hakkında Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesinde ‘yakın akrabayı öldürmek’ suçundan müebbet hapis talebiyle dava açılan Umutlu, son defa hakim karşısına çıktı. Daha önceki ifadelerini tekrarlayan Umutlu, “Ben buraya neden geldiğimi bilmiyorum? Savunmamı yapacak durumda değilim. Babamı öldürdüğümü soruyorsunuz. Babam sağ. Sağ olmasa kimlikte görülmez. Rahatsızlığım olup olmadığını bilmiyorum, ama şu anda kalçamda bir ağrı var. Bir olay daha hatırlıyorum. Babama baltayla vurdum" dedi.

Sanığın annesi de kocasını öldüren oğlundan şikayetçi olmadı. Mahkeme heyeti, İstanbul Adli Tıp Kurumundan gelen raporu okudu. Raporda, Umutlu’nun şizofreni hastası olduğu belirtildi. Bunun üzerine mahkeme heyeti sanığa ceza vermedi. Umutlu, iyileşene kadar tam teşekküllü ve yüksek güvenlikli bir hastanede tedavi görecek.

Ahmet Faruk Çabuk

