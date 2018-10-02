Baltık denizinde feribotta patlama

Rusya'nın Baltık denizi kıyısındaki Kaliningrad şehri açıklarında bir Regina Seaways feribotta yangın çıktı. Gemi kaptanının acil durum ikazıyla birlikte Rusya tarafından bölgeye yangın söndürme helikopteri, sınır muhafız gemileri, yangın söndürme tekneleri, Litvanya'dan ise römorkör ve yangın söndürme helikopteri gönderildi. Ekipler tarafından müdahale edilen yangında yolcuların tümü kurtarıldı. Yangının söndürüldüğü, geminin ise şuan Litvanya'ya çekilmeye başlandığı öğrenildi. Çıkan yangında hiçbir yolcunun zarar görmediği öğrenildi.

Regina Seaways isimli feribotun Almanya'nın Kiel şehrinden Litvanya'nın Klaipeda şehrine doğru hareket ettiği öğrenildi.



Erhan Altıparmak