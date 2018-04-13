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Baltık Denizi’nde helikopter düştü: 2 ölü

Rusya’da Baltık Deniz Filiosu ait olan Ka-29 tipi helikopter eğitim sırasında Baltık denizine düştü. Helikopterdeki 2 pilot hayatını kaybetti.

Baltık Denizinde helikopter düştü: 2 ölü

13 Nisan 2018 09:47

Rusya’nın Baltık Denizi kıyısındaki Kaliningrad şehrinde askeri helikopter düştü. Baltık Denizi üzerinde uçuş yapan helikopterle irtibatın kesilmesinin ardından düştüğü bildirildi. Helikopterdeki mürettebattan iki kişiden birinin cesedine ulaşıldı.

Rusya Federasyonu Baltık Filosundan yapılan açıklamada, "Baltık Denizi’nde gece uçuşu testleri yapılıyordu. Uçuş yapan Ka-29 helikopteri denize düştü, helikopter içindeki iki pilot öldü. Uçuş basit hava koşullarında yapılıyordu" ifadeleri yer aldı. Rusya Araştırma Komitesi, kazanın sebebini araştırıyor.

Şehriyar İmanbeyli

 

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