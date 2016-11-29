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Baluken’in dosyası Diyarbakır’a gönderildi

Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, tutuklu yargılanan HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken’in dosyasının Diyarbakır’a gönderildiğini belirtti.

Balukenin dosyası Diyarbakıra gönderildi

29 Kasım 2016 16:53

Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Bektaş, yasama dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra Bingöl’de çıkarıldığı mahkemece tutuklanan HDP Grup Başkanvekili ve Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in dosyasının Diyarbakır terör suçlarından yetkili Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildiğini bildirdi. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Bektaş, “HDP Diyarbakır Milletvekili olup 24. Dönem BDP Bingöl Milletvekilliği görevini ifa eden İdris Baluken'in, TBMM'ce yasama dokunulmazlığının kaldırılması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcığılımızca başlatılan hazırlık soruşturması kapsamında, soruşturmanın gerektirdiği tüm işlemler yapılarak eksiklikler giderilmiş, şüpheli hakkında 18/11/2016 tarihinde, ‘devletin birliği ve ülke bütünlüğü bozma, silahlı terör örgütüne üye olma, terör örgütü propagandası yapmak, kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama’ suçlarından Bingöl 2. Ağır Ceza Mahkemesine kamu davasının açıldığı, iddianamenin mahkemece kabul edildiği, Bingöl 2. Ağır Ceza Mahkemesince, şüpheliye isnat edilen suçların bir kısmının Diyarbakır ilinde gerçekleşmesi ve şüpheli ile ilgili Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemelerinde açılmış kamu davalarının olması nedeniyle bu kamu davaları ile dosyanın birleştirilmesi için Yetkisizlik Kararı verilerek dosyanın Diyarbakır Terör suçlarında yetkili Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmiştir” dedi.  

Yılmaz Atar

Etiketler: İdris Baluken


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