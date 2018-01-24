Balyozlu hırsız kapıyı açamayınca tekmeledi

Olay, Nilüfer’e bağlı Alaaddinbey Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerine giren kimliği belirsiz kişi, 3 çelik kasadan 4 bin 200 lira para ve bin 200 lira değerinde evrak ile 1 adet telefon alıp kayıplara karıştı. İş yerindekilerin haber vermesi üzerine, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin aracını tespit etti. Yapılan çalışmalarda aracı Gökhan M.’nin (36) kiraladığı belirlendi. Gökhan M., ekipler tarafından gözaltına alındı.

Balyozlu hırsız kapıları tersten tekmeledi

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan olayda ilginç görüntüler ortaya çıktı. Kapıyı kendisine doğru açmaya çalışan şüpheli, başarılı olamayınca bu sefer ters tarafa doğru tekmeler savurdu. Hırsız bu çabasında da başarılı olamadı. Daha sonra eline balyoz alan hrısız, diğer kapıları kırmaya çalıştı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gökhan M. tutuklandı.

Ahmet Faruk Çabuk