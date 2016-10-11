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Ban Ki-Moon: Esad’ın liderliği 300 binden fazla ölüme neden oldu

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-Moon, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın “başarısız liderliğinin” 300 binden fazla insanın ölümüne neden olduğunu ifade etti.

Ban Ki-Moon: Esadın liderliği 300 binden fazla ölüme neden oldu

11 Ekim 2016 11:01

Ban Ki-Moon, Deutche Welle’ye verdiği demeçte Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın “başarısız liderliğinin” 300 binden fazla insanın ölümüne neden olduğunu ifade etti. Programın moderatörü Michel Friedman’ın Esad’ın kitle katili olarak görülmesiyle ilgili soruya diğer kurumların yanıt vermesi gerektiğini dile getirdi. “Başarısız liderliğinin 300 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olduğu doğrudur” diyen BM Genel Sekreteri, aynı zamanda ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve Rusya’yı, ateşkesin yeniden sağlanması noktasında uyardığını belirterek, “Böylece hayat kurtarıcı insani yardım malzemeleri dağıtabiliriz. Kuşatma altında olan ve ulaşması zor bölgelerdeki 5 milyon insan için asgari yardım malzemesi dağıtmak zorundayız” ifadesini kullandı.

SAVAŞ SUÇU SORUŞTURMASI İSTEDİ

Ban ki-Moon, Güvenlik Konseyi’nin Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne Suriye’de savaş suçlarına dair soruşturma başlatılması için resmi başvuruda bulunmasını isteyerek, “Güvenlik Konseyi’nin konuyu Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne taşımasını istedim. Bu konuda bir kez daha uyarıda bulunuyorum” açıklamasını yaptı. Suriye’deki durumu “yürek parçalayıcı” olarak tanımlayan BM Genel Sekreteri, Cumartesi günü Fransa tarafından önerilen karar tasarısının veto edilmesi karşısında hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi. Ban ki-Moon, konseyin "insan hayatını korumak için çalışması" gerektiğinin son derece net olduğunu dile getirdi.

Fransa tarafından önerilen, Halep’te çatışmaların durması ve askeri uçakların kent üzerinde uçmasına son vermesini içeren karar tasarısı, Rusya tarafından veto edilmişti.


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