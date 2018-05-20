Bana çıkmaz dedi, otomobili kazandı

100 TL üzerinde alışveriş yapan ziyaretçilerine Mercedes-Benz kazanma şansı sunan MetroCity Alışveriş Merkezi’nde aracı ‘bana çıkmaz’ diyen Oksana Veysoğlu kazandı.

Otomobil ‘döner’den geldi

MetroCity AVM’yi kızlarına alışveriş yapmak için sık sık tercih ettiğini belirten Oksana Veysoğlu, kendisine otomobil kazandıran ilginç alışveriş deneyimini şu sözlerle anlatıyor: “9 ve 6 yaşlarındaki kızlarım kar görmedikleri için Rusya’ya kar tatiline götürmek istedim. Eşim mesafe uzak olduğu için Kartepe’ye gitmemizi istedi. Biz de kayak alışverişi için MetroCity AVM’yi tercih ettik. Kayak kıyafetleri aldık ve sonrasında ailecek yemek yedik. Tüm harcamalarımızla araç çekilişi kampanyasına katıldık. Şaşırtıcı olan yüksek tutardaki kayak alışverişimize değil; akşam yemeği için yediğimiz dönere Mercedes çıktı” dedi.

Sürekli kampanyaları ve çekilişleri takip ettiğini belirten Veysoğlu, “Başka alışveriş merkezlerindeki çekilişlere de katıldım. Fakat bugüne kadar çekilişten hiçbir şey kazanmadım. Yabancı uyruklu olduğum için bana çıkmadığını bile düşünmüştüm. MetroCity AVM’den Mercedes’i kazandığımı söylemek için aradıklarında önce inanmadım. Şaka yapıldığını düşündüm. Hemen ‘asıl mı yedek mi’ olduğumu sordum. Asıl kişinin ben olduğumu öğrenince çok heyecanlandım. Şans yemeğimizden geldi” dedi.

MetroCity AVM’yi özellikle büyük metrekareli mağazalar için tercih ettiğini söyleyen şanslı talihli Oksana Veysoğlu, bundan sonra da alışveriş merkezine gelmeye devam edeceğini hatta diğer araç çekilişlerine de katılacağını belirtti.

MetroCity Alışveriş Merkezi Müdürü Enver Şavkay, “MetroCity olarak ziyaretçilerimizin memnuniyetini arttırmak için çeşitli etkinlikler ve kampanyalar düzenlemeye devam ediyoruz. Son çekilişmizde olduğu gibi bu sefer de çekiliş aracımızı ailece alışveriş için MetroCity’i tercih eden bir kadın ziyaretçimiz kazandı. Kendisine aracımızı teslim ettik. Yeni kampanyalardan yararlanmak için İstanbulluları MetroCity’e davet ediyoruz” dedi.

