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'Bana sarılacaksın' dedi, intihardan vazgeçirdi

'Bana sarılacaksın' dedi, intihardan vazgeçirdi
'Bana sarılacaksın' dedi, intihardan vazgeçirdi

Kayseri'de kendisine kesici bir aletle zarar vererek bir binanın 2. katına çıkan şahsı, komiser yardımcısı 'Bana sarılacaksın' diyerek ikna etti. Komiser yardımcısına sarılarak aşağı inen şahıs, tedavi altına alındı.

'Bana sarılacaksın' dedi, intihardan vazgeçirdi - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Seyitgazi Mahallesi Nuh Naci Yazgan Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bir binada meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu iddia eden Tarık S. (31), çatıya çıkarak intihar etmek istedi.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Bu sırada, olay yerine gelen komiser yardımcısı, Tarık S.'yi ikna etmek için uğraştı. Çatıya çıkan komiser yardımcısı, Tarık S.'yi 'Sen bana bırak, bana sarılacaksın' diyerek ikna etmeye çalıştı. Bir süre sonra ikna olan Tarık S., komiser yardımcısına sarılarak intihardan vazgeçti. Komiser yardımcısı ile beraber aşağıya inen Tarık S., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Komiser yardımcının olumlu tavırlarıyla şahsı intihardan vazgeçirmesi, çevredeki vatandaşlardan takdir topladı. 

Ali Göç

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