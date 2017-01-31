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Bana Sevmeyi Anlat dizisi dün akşam final yaptı

Fox TV ekranında yayınlanan 'Bana Sevmeyi Anlat' dizisi dün akşam final yaptı.

Bana Sevmeyi Anlat dizisi dün akşam final yaptı

31 Ocak 2017 09:18

Başrollerini Seda Bakan, Kadir Doğulu ve Mustafa Üstündağ'ın üstlendiği 'Bana Sevmeyi Anlat dün akşam final bölümüyle ekran macerasını tamamladı. Oyuncular ise sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla takipçileriyle vedalaştı.

Seda Bakan, Bana Sevmeyi Anlat'ın final yapacağını şöyle duyurmuştu;

"Çok güzel anılar, iyi arkadaşlıklar ve önemli deneyimler kazandığım dizimiz 'Bana Sevmeyi Anlat' final bölümüyle Pazartesi ekrana gelecek. Çalışan, çeken, izleyen, emek veren herkese çok teşekkürler... sizi seviyorum..."

Etiketler: Bana Sevmeyi Anlat, dizi, final


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