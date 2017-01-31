Başrollerini Seda Bakan, Kadir Doğulu ve Mustafa Üstündağ'ın üstlendiği 'Bana Sevmeyi Anlat dün akşam final bölümüyle ekran macerasını tamamladı. Oyuncular ise sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla takipçileriyle vedalaştı.

Seda Bakan, Bana Sevmeyi Anlat'ın final yapacağını şöyle duyurmuştu;

"Çok güzel anılar, iyi arkadaşlıklar ve önemli deneyimler kazandığım dizimiz 'Bana Sevmeyi Anlat' final bölümüyle Pazartesi ekrana gelecek. Çalışan, çeken, izleyen, emek veren herkese çok teşekkürler... sizi seviyorum..."