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Banaz Çayı projesi başlıyor

Uşak’ın Banaz ilçesinde yıllardır kendi halinde akıp giden Banaz Çayı artık bir cazibe alanı haline geliyor.

Banaz Çayı projesi başlıyor

26 Kasım 2016 10:50

Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı’nın girişimleri ile başlayan proje çalışmaları tamamlanarak, Devlet Su İşleri İzmir Bölge Müdürlüğü’nde yapılan ihalenin sonuçlanmasıyla süreç başladı. Yaklaşık maliyeti 12 milyon liranın üzerinde olduğu öğrenilen Banaz Çayı düzenlemesi ihalesini 9 milyon 450 bin TL fiyat veren TANKAR firması projeyi üstlendi. Firmanın aynı zamanda Uşak merkezde inşaatı süren Dokuzsele Deresi projesinin de yüklenicisi olduğu bildirildi.

Önümüzdeki günlerde DSİ ile yapılacak sözleşmenin ardından yer teslimi yapılarak inşaata başlanacak. Projenin 570 günde tamamlanması öngörülüyor. Banaz Çayı Düzenlenmesi ihalesinin kesinleşmesiyle ilgili bir açıklama yapan Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı şunları dile getirdi; “Göreve geldiğimiz ilk günden beri öncelikli projelerimiz içerisinde yer alan Banaz Çayı’nın düzenlenmesi projesi nihayet ihalenin kesinleşmesi üzerine yapım aşamasına geldi. Sayın Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu’nun sayesinde İlçemiz Uşak merkezde yapımı devem eden Dokuzsele Deresi gibi adeta bir gerdanlığa kavuşacak. Mevcut köprünün yerine çok daha geniş bir köprü yapılacak. Bunun yanında 3 adet yay köprüsü ile iki yaka birbirine bağlanacak. Etrafında yürüyüş ve bisiklet yollarının yanı sıra vatandaşlarımızın hem spor yapmaları hem de hoşça vakit geçirmeleri için onlarca yapı inşa edeceğiz. Kafeteryaları ve spor alanları ile adeta bir cazibe merkezi haline gelecek olan Banaz Çayımız layık olduğu üzere hepimizin iftiharla seyredeceği bir güzelliğe kavuşacak. İhaleye göre inşaat süresi 570 gün, ancak biz çok daha kısa sürede tamamlanacağını düşünüyoruz. İlçemize bugüne kadar yapılan en büyük devlet yatırımı olan Banaz Çayı Düzenlemesini hayata geçirmemizde çok büyük katkıları olan başta Orman ve Su İşleri Bakanımız olmak üzere Devlet Su İşleri Teşkilatına şükranlarımı sunuyorum. Banaz Çayı Projemiz Banaz’ımıza şimdiden hayırlı olsun” dedi.

Banaz ilçesinden geçen Banaz Çayı, Uşak ilinin en önemli akarsuyu durumunda. Büyük Menderes’in yukarı havzasının bir kısmını teşkil eden Banaz Çayı, Murat Dağı’ndan doğarak, kuzey-güney doğrultusundan akarak Denizli il sınırında Büyük Menderes’e ulaşmakta. Murat Dağı’ndaki kaynağından Büyük Menderes’e ulaştığı yere kadar 165 km bir yolculuk yapan Banaz Çayı Büyük Menderes’i besleyen en büyük kaynak olma özelliğine sahip.

Etiketler: Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı, Banaz Çayı


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