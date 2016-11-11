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Banaz’da TEDES kaldırıldı, ölümlü kazalar yeniden başladı

Uşak’ın Banaz ilçesinde TEDES sisteminin devre dışı bırakıldığı kavşakta meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Banazda TEDES kaldırıldı, ölümlü kazalar yeniden başladı

11 Kasım 2016 23:35

Edinilen bilgiye göre Uşak’ın Banaz ilçesinde akşam 21:00 sularında yayaya çarpma sonucu meydana gelen kazada bir kadın hayatını kaybetti. Banaz ilçesi Erdemler Kavşağı olarak bilenen mevkide meydana gelen kazada Hüseyin Uçak isimli sürücünün kullandığı 35 AT 3435 plakalı hafif ticari araç aşırı süratli şekilde yeşil ışıkta geçerken, evinden yolun karşısına geçmek isteyen ve yola kontrolsüz çıktığı iddia edilen Elif Dal isimli kadına çarptı. Feci kazada Banaz’ın köklü ailerinden Dal İnşaatın sahibi Mehmet Dal’ın eşi olduğu öğrenilen Elif Dal (67) hayatını kaybetti. Ölümlü kaza Banaz’da büyük üzüntüye sebep olurken eşinin hayatını kaybettiğini öğrenen Mehmet Dal’da rahatsızlanarak Uşak’ta bir hastaneye getirildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, sürücü Hüseyin Uçak gözaltına alındı.
Kısa süre öncesine kadar Banaz’da aktif halde olan Trafik Elektronik Denetleme Sistemi’nin (TEDES) hizmet verdiği süre içinde maddi hasarlı kazanın dahi nadir yaşandığı hale gelmişti. TEDES sistemin kapatılması ve basın yoluyla kamuya duyurulmasının ardından trafik akışının yeniden hızlandığı ilçede yaşanan bu üzücü olay TEDES’in gerekliliğini tekrar gündeme taşıdı. 

Ertunç Öztürk

Etiketler: Banaz, ölümlü kazalar, TEDES kaldırıldı


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