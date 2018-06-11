Bandırma'da sokak ortasında kanlı infaz

Edinilen bilgiye göre, Bandırma ilçesi 600 Evler Mahallesi alt geçit önünde E.Ç. (26) kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından vuruldu. E.Ç.'yi silahla vücudunun çeşitli yerlerinden vuran zanlılar olay yerinden araçla kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından uzun süre kalp masajı yapılan E.Ç., ambulansla Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bazı kişilerle arasında husumet bulunduğu öne sürülen genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan zanlıların aranmasına devam edildiği öğrenildi.

İbrahim Aldemir

