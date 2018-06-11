Diğer
Kategoriler

Bandırma'da sokak ortasında kanlı infaz

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir kişi, sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü.

Bandırmada sokak ortasında kanlı infaz

11 Haziran 2018 18:35

Edinilen bilgiye göre, Bandırma ilçesi 600 Evler Mahallesi alt geçit önünde E.Ç. (26) kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından vuruldu. E.Ç.'yi silahla vücudunun çeşitli yerlerinden vuran zanlılar olay yerinden araçla kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından uzun süre kalp masajı yapılan E.Ç., ambulansla Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bazı kişilerle arasında husumet bulunduğu öne sürülen genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan zanlıların aranmasına devam edildiği öğrenildi.
İbrahim Aldemir
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 30°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç