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Bandırma'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Bandırma'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Bandırma'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sunullah Mahallesi Kemal Özalp Caddesi üzerinde, Doğuş S.'nin (20) kullandığı 10 AAB 772 plakalı otomobil, Kadir N.'nin kullandığı 16 ABJ 630 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince araçlardan çıkarılan yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada Kadir N.'nin kullandığı araçta bulunan Ergün Kılıç ve araç sürücüsü Kadir Narin yaralanırken, Bandırma Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ergün Kılıç (27) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

İbrahim Aldemir
 

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