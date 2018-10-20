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Bandırma'da trafik kazası: 7 yaralı

Bandırma'da trafik kazası: 7 yaralı
Bandırma'da trafik kazası: 7 yaralı

Balıkesir 'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yararlandı.

Edinilen bilgiye göre, Bandırma- Bursa karayolunda Bursa istikametine seyir halinde olan A.H.(45) yönetimindeki 10 ABG 608 plakalı otomobil, hatalı şerit değiştirmesi sonucu aynı istikamette seyir halinde bulunan M.F.(58) yönetimindeki 10 NT 459 plakalı araca çarptı. Çarpışmanın ardından her iki araç da yoldan çıktı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 10 ABG 608 plakalı araçtaki sürücü ile E.Ö. (25), K.M.(25), K.B.(23) ve 3 yaşındaki A.B. ile diğer araçta bulunan sürücü ile N.K.(49) adlı vatandaşlar yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. 

İbrahim Aldemir
 

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