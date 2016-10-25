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Bandırmaspor: 5 - Sancaktepe Belediyespor: 6

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu karşılaşmasında Bandırmaspor, sahasında Sancaktepe Belediyespor'a penaltı atışları sonunda 6-5 mağlup oldu.


25 Ekim 2016 16:57

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Oktay Taş xx, Sezgin Çınar xx, Gökmen Baltacı xx
Bandırmaspor: Okan Koçuk xx, David Kılınç xx, Özgür Çelik xxx, Souza xx, Emirhan Aydoğan xx (Alex Amado dk. 71 x), Da Silva xxx, Feridun Kıroğlu xx, Kıvanç Karakaş xx (Costa dk. 46 xx), Ömer Kandemir xx, Bahri Avcı xx (Oğulcan Şahin dk. 72 x), Atabey Çiçek xx
Teknik Direktör: İsmail Ertekin
Sancaktepe Belediyespor: Mehmet Doğan xx, Süleyman Olgun xxx, İlker Avşar xx, Gökhan Çetinus xx, Umut Koçin xx (Fatih Gümüşel dk. 103 x), İrfan Akgün xx, Caner Solmaz xx, Anıl Gir xx (Nuri Kaya dk. 74 xx), Alaattin Ok xx (Serkan Şirin dk. 90 xx), Bahadır Erol xx, Samet Akaydın xx
Teknik Direktör: Hikmet Sevim
Goller: Özgür Çelik (dk. 3), Da Silva (dk. 94) (Bandırmaspor), Süleyman Olgun (dk. 42), Nuri Kaya (dk. 116) (Sancaktepe Belediyespor)
Sarı Kartlar: Bahri Can Avcı, Kıvanç Karakaş, Alex Amado, (Bandırmaspor), Gökhan Çetinus, Caner Solmaz (Sancaktepe Belediyespor) 

Türker Yeşil


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