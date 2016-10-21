Cumartesi günü oynanacak Bandırmaspor - Ümraniyespor maçı öncesi Bandırmaspor'dan 4 futbolcu Bandırmaspor Yönetim Kurulu kararı ile süresiz kadro dışı bırakıldı. Bandırmaspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, ''Futbolcularımızdan, Serkan Sözmen, Doğan Karakuş, İsmail Yiğit Gökoğlan ve Furkan Soyalp teknik ekibimizin vermiş olduğu rapor doğrultusunda Bandırmaspor Yönetim Kurulu toplanmış; takım disiplinine ve kulüp iç yönetmeliğine uygun hareket etmemeleri nedeniyle süresiz kadro dışı bırakılmıştır'' denildi.

Türker Yeşil