Bandırmaspor'da İsmail Ertekin dönemi başladı

Bandırmaspor'da bugün düzenlenen basın toplantısı ile Teknik Direktör İsmail Ertekin dönemi resmen başladı. Kulübün TOKİ Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya katılan Bandırmaspor Basın Sözcüsü Erol Rüzgar ve Teknik Direktör İsmail Ertekin, soruları yanıtladı. Kendisini sezon sonuna kadar bordo-beyazlı renklere bağlayan imzayı atan Teknik Direktör Ertekin, Bandırmaspor'un 1. Lig hedefleri doğrultusunda ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Ertekin, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, "Hedef doğrultusunda biz de elimizden geldiği kadar yol gösterici olarak burada bulunmaktayız. Sezonun sonunda hedeflediğimiz şampiyonluğu yakalamak adına, gemiyi limana yanaştırabilirsek ne mutlu bize" dedi.

Bandırmaspor Basın Sorumlusu Erol Rüzgar ise yönetim kurulu kararıyla İsmail Ertekin ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını belirtti.

Ertekin’in yardımcılıklarına ise Ümit Şengül, Sinan Korkmaz ve İsmail Hakan Gökkaya'nın getirildiği bildirildi.

İbrahim Aldemir

