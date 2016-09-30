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Bandırmaspor'da moraller yüksek

Bandırmaspor, TFF 1. Lig’in 6. haftasında kendi sahasında Manisaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına hazır.

Bandırmasporda moraller yüksek

30 Eylül 2016 17:17

Bandırma Kaymakamı Tuncay Sonel, Belediyen Başkanı Dursun Mirza, Bandırmaspor'u antrenmanda ziyaret ederek baklava ikram etti. Bandırmaspor'a güvendiğini ifade eden Tuncay Sonel, "Sizleri seviyor ve güveniyoruz. Bandırma olarak sizlerin arkanızdayız. Kısa zamanda toplanacağınıza ve galibiyetler serisine başlayacağınıza inanıyorum" dedi.

Kulüp Başkanı Erhan Elmastaş, takımın uyum sürecini atlattığını söyleyerek, "Kimse merak etmesin. Cumartesi gecesi Bandırmaspor'a gönül verenler rahat bir uyku uyuyacaklar" diye konuştu.
Teknik Direktör İsmail Ertekin ise, çeşitli sebeplerle istenen puanı henüz alamadıklarını, ancak Manisaspor maçıyla birlikte takımın yükselişe geçeceğini söyledi.  

Türker Yeşil
 

Etiketler: Bandırmaspor


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