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Bandocu popstar

Bursalı bandocu Umut Ahmet, profesyonel müzik hayatına adım attı. Bando şef yardımcılığından pop starlığa adım atan Bursalı sanatçı ilk single çalışmasına çektiği video klipte eşi ve belediye bandosundaki arkadaşlarını oynattı.

Bandocu popstar

25 Şubat 2017 10:35
Bandocu popstar - Tıkla İzle

Bursa Büyükşehir Belediye Bandosu’nda şef yardımcısı ve trombon sanatçısı olarak görev yapan Umut Ahmet, ilk single albümü ‘Gece Mavisi’ ile müzikseverlerle buluştu. Son dönemin sevilen şarkılarında imzası bulunan ve sanatçı İrfan Özata’nın da ‘Hasret Türküsü’ ile ‘Masal’ adlı şarkılarının söz yazarı ve bestecisi olan Umut Ahmet, bugünlerde, ‘Gece Mavisi’ şarkısını müzikseverlerin beğenisine sunmanın heyecanını yaşıyor.

 Söz ve müziğini üstlendiği 100’den fazla eserin sahibi de olan ödüllü müzisyen Umut Ahmet’in ilk single çalışması, dijital platformlardaki yerini aldı. Sözleri Ümit Gürsu, müziği Umut Ahmet ve düzenlemesi ise İsmet Taşçeşme’ye ait olan ‘Gece Mavisi’, 90’lı yılların akustik tınılarını barındırıyor.
Müziğe ortaokul çağlarındayken gitar çalarak başlayan genç sanatçı, üniversite okumak için geldiği Bursa’da şuanki eşi ile tanışıp yuva kurduğunu söyledi. Klarnet öğrenmek için gittiği Bursa Büyükşehir Belediyesi kurslarının ardından kendisini bir anda belediye bando takımında bulan Umut Ahmet, bando takımının değişmez tromboncusu oldu. Uzun yıllar Belediye Bandosu ile çalıp törenlere katılan Bursalı sanatçı, geçtiğimiz günlerde profesyonel sahne hayatına adım atıp ilk single çalışmasına video klip çekti.

Klibinde eşi oynadı

TRT Altın Anten Pop Müzik Beste Yarışması ile TRT sponsorluğunda düzenlenen ‘Tanju Okan Beste Yarışması’nda ödüllü besteleri de bulunan Umut Ahmet’in ‘Gece Mavisi’ adlı eserinin video klibi Bursa Büyükşehir Belediyesi Bünyesinde görev yapan Mücahit Pehlivan yönetmenliğinde 16 kişilik ekiple Bursa’da çekildi. Çekimleri bir gün süren klipte, sanatçıya eşi Ayşegül ve bando takımındaki müzisyen arkadaşları eşlik etti.

"Gazetede okuduğum bir haberden yada bir filmden etkilenip söz yazabilirim"

Bando takım şefi ve arkadaşlarından çok büyük destek gördüğünü her fırsatta tekrarlayan Umut Ahmet gece mavisi adlı şarkısının da zamansız bir şarkı olduğunu söyledi.
İHA muhabirine konuşan Umut Ahmet,"Gece mavisi benim için çok önemli bir şarkı daha önce zamansız bir şarkı olduğunu söylediğimde arkadaşlarım bana zamansız şarkının ne demek olduğunu sordu. Gece Mavisi'nin yıllar sonra bile dinlendiğinde hala aynı tatta etki bırakabilecek bir şarkı olduğunu düşünüyorum" dedi.

Önümüzdeki 5 yıl içerisinde seyircinin verdiği tepkiye göre diğer eserlerini de müzikseverler ile buluşturmayı düşündüğünü anlatan Bursalı sanatçı, arkadaşları tarafından sesinin Kenan Doğulu ile Yalın'a benzetildiğini ancak kendisinin Bülent Ortaçgil, Doğan Canku, Cem Karaca, Barış Manço ve Sezen Aksu'yu örnek aldığını dile getirdi. Gazetede okuduğu bir haberden ya da televizyonda izlediği bir filmden etkilenip söz yazabildiğini aktaran Umut Ahmet, "Tabi hissiyat da önemli. Ancak ben her şeyin çok çalışmak ve üzerine düşmekle doğru orantılı olduğunu düşünüyorum" dedi.  

Uğur Uslubaş-Ahmet Faruk Çabuk

Etiketler: Bando, Umut Ahmet


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