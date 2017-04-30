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Bandrol satışlarında bürokrasiye son

Vatandaşların eser sahibi oldukları kitaplara ilişkin bandrol satışlarını sorgulayabilmelerine olanak sağlayan internet uygulaması, artık e-devlet kapısında yer alıyor.

Bandrol satışlarında bürokrasiye son

30 Nisan 2017 21:39

Kültür ve Turizm Bakanlığı, e-devlet kapsamında hizmet vermeye başladı. Bakanlık, vatandaşların eser sahibi olarak kayıtlı oldukları bandrol satış işlemlerine ilişkin bilgilere erişimine olanak sağlayan yeni internet uygulamasını e-devlet üzerinden başlattı. Islak imzalı dilekçe ile daha evvel Bakanlığa iletilen talep doğrultusunda hazırlanan bandrol satış listesinin posta yoluyla vatandaşa ulaştırılması uygulaması da artık son buldu.

Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan vatandaşların bilgiye ulaşma hızına ve kolaylığına büyük katkı sağlayan bu yeni uygulama, bandrol işlemlerinde bürokrasinin azaltılması için de büyük bir adım olarak görülüyor. Eser sahipleri, kitapları için gerçekleştirilen bandrol satış işlemlerine ilişkin satış tarihi, eser adı, eser sahipleri, çevirmen bilgisi, yayınevi adı, baskı sayısı ve bandrol satış adedi bilgilerine 18 Nisan tarihi itibariyle e-devlet kapısından ulaşabiliyor.

Benan Özben

Etiketler: Bandrol satışları, e-devlet, Kültür ve Turizm Bakanlığı


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