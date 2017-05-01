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Bangkok'ta türbülans kâbusu: 27 yaralı

Rusya'dan, Tayland'ın başkenti Bangkok'a giden Aeroflot Havayolları’na ait bir uçağın, türbülansa girmesi sonucu 27 yolcu ciddi şekilde yaralandı.

Bangkokta türbülans kâbusu: 27 yaralı

01 Mayıs 2017 21:30

Rusya'dan Tayland'ın başkenti Bangkok'a giden Aeroflot Havayolları’na bağlı bir uçağın, şiddetli türbülansa girmesi nedeniyle 27 yolcu ciddi şekilde yaralandı. Rus yetkililer, yaralanan yolcuların hayati tehlikesinin olmadığını, ancak bazılarının vücudunda kırıklar oluştuğunu bildirdi.

Rusya'nın Bangkok Büyükelçiliğinde görevli Denis Antonyuk, olay hakkında açıklamalarda bulundu. Meydana gelen türbülansta 24 Rus ve 3 Tayland vatandaşının yaralandığını belirten yetkili Antonyuk, "15 Rus ve 2 Tayland vatandaşı hala hastanede. Geri kalanlar taburcu edildi" dedi. 

Türbülansta yaralanan bir yolcu, yaşadığı korku dolu anları şöyle anlattı: "Uçağın tavanına kadar fırladık, herhangi bir yere tutunmamız imkansızdı." 

Etiketler: Bangkok, türbülans


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