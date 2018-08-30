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Bangladeş uyruklu turist üçüncü kattan böyle yere çakıldı

Fatih'te Bangladeş uyruklu bir turist yaşadığı evin camında aşağıya düştü. 3'üncü kattan düşen turistin beli ve ayağı kırıldı. Evde yaşayan Bangladeş uyruklu 5 turistin olayın ardından kaçtığı öğrenildi. Turistin düşme anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Bangladeş uyruklu turist üçüncü kattan böyle yere çakıldı

30 Ağustos 2018 14:26

Olay, Fatih Türkeli Caddesi'nde 29 numaralı binanın 3'üncü katında dün saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 30 yaşlarındaki Bangladeş uyruklu olduğu öğrenilen erkek bir turist evin camından aşağı düştü. 3'üncü kat camından aşağı düşen turistin ayağı ve beli kırıldı. Olay sırasında cadden geçen ve düşme anına tanıklık eden bir kadın ise baygınlık geçirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Bangladeşli turisti hastaneye kaldırdı. 

Öte yandan, evde yaşayan ve Bangladeşli olduğu öğrenilen diğer 5 turistin olayın ardından kaçtığı öğrenildi. Polis, düşen kişinin intihar girişiminde mi bulunduğunu yoksa diğer kişiler tarafından camdan mı atıldığını araştırıyor.

Bangladeşli turistin düşme anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, turistin bir anda yere çakıldığı görülüyor. Olay sırasında caddede yürüyen ve düşme anına tanıklık eden bir kadın ise bayılıyor.  

Caner Sönmez 

 

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