Bangladeş ve Myanmar geri dönüşler için anlaştı

Myanmar ve Bangladeşli yetkililer, ülkelerinde uğradığı zulümden kaçıp Bangladeş’e sığınan Rohingya Müslümanlarının dönüş süreci ile ilgili görüştü.

Bangladeş’ten yapılan açıklamaya göre, Rohingyalı Müslümanlarının 2 yıl içinde ülkelerine geri dönüşü sağlanacak.

Myanmar, her hafta bin 500 Rohingya Müslümanını kabul edecek ve 2 yıl içerisinde tüm dönüşler sağlanmış olacak. Ayrıca dönüş sürecinde aileler bir bütün olarak sayılacak.

Öte yandan, 740 binden fazla Rohingya Müslümanı yaşadıkları zulümden kaçıp Bangladeş’e sığınmıştı.