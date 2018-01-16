Diğer
Kategoriler

Bangladeş ve Myanmar geri dönüşler için anlaştı

Bangladeş ve Myanmar, Arakan eyaletinden kaçıp Bangladeş’e sığınan Rohingya Müslümanlarının ülkelerine geri dönmesi için anlaşmaya vardı.

Bangladeş ve Myanmar geri dönüşler için anlaştı

16 Ocak 2018 16:13

Myanmar ve Bangladeşli yetkililer, ülkelerinde uğradığı zulümden kaçıp Bangladeş’e sığınan Rohingya Müslümanlarının dönüş süreci ile ilgili görüştü.

Bangladeş’ten yapılan açıklamaya göre, Rohingyalı Müslümanlarının 2 yıl içinde ülkelerine geri dönüşü sağlanacak.

Myanmar, her hafta bin 500 Rohingya Müslümanını kabul edecek ve 2 yıl içerisinde tüm dönüşler sağlanmış olacak. Ayrıca dönüş sürecinde aileler bir bütün olarak sayılacak.

Öte yandan, 740 binden fazla Rohingya Müslümanı yaşadıkları zulümden kaçıp Bangladeş’e sığınmıştı. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç