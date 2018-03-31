Bangladeş'e avuç büyüklüğünde dolu yağdı: 1 ölü

Dinajpur’un Parbatipur’ın ilçesinde meydana gelen dolu yağışı, binlerce ev, okul ve iş alanlarına zarar verdi. Dolu yağışına aniden yakalanan Syed Ali isimli 1 vatandaş hayatını kaybetti ve dışarıda olan yüzlerce vatandaş yaralandı. Yaralanan vatandaşlar ise en yakın hastanelere kaldırıldı. Dolu yağışı dolayısıyla kilometrelerce pirinç tarlaları, mango bahçelerindeki ürünler zarar gördü.

Vatandaşlar, dolu yağışından evlerine, tarlalarına ve kümes hayvanlarına zarar geldiğini belitti. 65 yaşında olan Abdülmecit, daha önce böyle büyük bir dolu yağışı görmediğini ifade etti.

Parbatipur Belediye Başkanı Jahangir Alam ise, "Dolu yağışı dolayısıyla yüzlerce vatandaşın evleri büyük zarar gördü. Pirinç tarlaları zarar gördü. Bir kaç ay sonra piyasaya gelecek olan Mango bahçelerindeki mangolar ise en çok zararı gördü. Yaralıları hastaneye götürmeye çalışıyoruz. Ancak hastanelerde artık yer kalmadı” şeklinde konuştu.