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Bangladeş’te bilanço artıyor

Bangladeş’te şiddetli muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketi ve Hindistan tarafından baraj kapaklarının açılması sonucu yaklaşık 50 kişi hayatını kaybetti.

Bangladeşte bilanço artıyor
Bangladeş’te sel felaketi - Foto Galeri

17 Ağustos 2017 19:13
Bangladeş’te bilanço artıyor - Tıkla İzle

Bangladeş’te bir haftadır süren şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi nedeniyle 26 şehrin sular altında kaldığı bildirildi. Ülkenin kuzey ve orta bölgesinde yaşayan milyonlarca insan sel nedeniyle mağdur oldu. Afet Yönetimi ve Yardım Bakanlığı Sözcüsü Golam Mostafa, yaptığı açıklamada, “Şimdiye kadar bin 599 tane barınak açtırdık ve yaklaşık 500 bin kişi barınaklara taşındı” ifadelerini kullandı. Sel sularının binaların içine dolması sonucu bölgelerdeki 2 bin 640 okul kapatılırken binlerce ev hasara uğradı.

“Tarihin en büyük seli”

Sel Tahmini ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, sellerin Bangladeş’te şimdiye kadar yaşanan en büyük sel felaketi sayılan 1988 ve 1998 yıllarındaki sel rekorunu kırabileceği belirtiliyor. Nehirlerin 60’ında tehlikeli seviyede su akışı gözlenirken, 26’sının da sınır noktada olduğunu bildirildi.

Etiketler: Bangladeş, yağmur


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