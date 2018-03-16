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Bangladeş’teki mülteci kampında yangın

Myanmar’da soykırımdan kaçarak Bangladeş’e sığınan Rohingyalı Müslümanların kaldığı Kutpalong’daki mülteci kampında yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, kamptaki alışveriş yerlerinin çoğunun yandığı bildirildi.

Bangladeşteki mülteci kampında yangın

16 Mart 2018 10:32
Bangladeş’deki mülteci kampında yangın - Tıkla İzle

Myanmar’dan kaçarak Bangladeş’e sığınan Rohingyalı Müslümanların kaldığı Kutpalong’daki mülteci kampında yangın çıktı.  Yangının nasıl çıktığının henüz tespit edilemediği, mültecilere ait yüzden fazla dükkan, bir eczane ve bir polikliniğin yandığı kaydedildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Öte yandan, geçtiğimiz Ağustos ayında soykırım korkusuyla Myanmar’dan Bangladeş'e kaçan Rohingyalı 700 bin Müslüman, Bangladeş’teki mülteci kamplarında zor şartlar altında yaşıyor. Uluslararası Af Teşkilatı, Rohingya Müslümanlarının evlerinin iş makineleri ile dümdüz edildiği, yerine devasa beton binalar dikildiği ve askeri üsler yapıldığını gösteren uzaydan çekilmiş görüntüler yayınladı. Bangladeş’teki Rohingyalı Müslümanlar'ın yalnızca 8 bini ülkelerine geri dönmeyi istediğini dile getirdi.

Soykırımı soruşturma heyeti, Myanmarlı çetelerin hedef gözetmeden insanların üzerine ateş ederek öldürdüğü, yaşlı ve engelli insanları evlerinin içinde canlı canlı yaktığı, kadınlara tecavüz, bebekleri ve çocukları öldürdüğünü belirten bir raporu İnsan Hakları Konseyine sundu.  

Etiketler: Bangladeş, mülteci kampı, yangın

 

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