Bangladeş’teki Rohingyalı Müslümanlar yarı aç oruç tutuyor

Rohingyalı Müslümanlar, sığındıkları Bangladeş’te kaldıkları derme çatma çadırlarda zor şartlarda oruç tutmaya çalışıyorlar. Myanmar’dan sürülmeden önce tavukları, inekleri, meyve bahçeleri olduğunu dile getiren mülteciler, yarı aç yarı tok oruç tutuyorlar. Çalışmalarına izin verilmeyen mülteciler, sivil toplum kuruluşlarının yardımları ile ayakta durmaya çalışıyorlar. Bazı sivil toplum kuruluşları ve Dünya Gıda Teşkilatı'nın pirinç, yağ ve şeker dağıttığı Rohingyalı Müslümanlar, kamplardaki sivil toplum örgütlerinin çoğu gayrimüslim olduğu için iftar ve sahuru dikkate almadıklarını belirtiyor.

Bangladeş’te 12 kampta 1 milyon Rohingyalı mülteci bulunuyor. Kampların 8’ine yeterli gıda ulaşmıyor. Mültecilerin 800 bini çok yetersiz yardım alabiliyor. Mültecilerin 250 bini ise zor şartlarda hayatını sürdürüyor. Mültecilerin çoğu yalnızca pirinç ve su ile karnını doyuruyor.

Hiçbir şey yemeseler de oruç tutmaya devam edeceklerini söyleyen mülteciler, Müslüman kardeşlerine seslenerek, “Yediklerinizden bize de ulaştırın” çağrısında bulundu. Balukali mülteci kampında yaşayan Mohammed İdris, Myanmar’da Suudi Arabistanlı komşularından yardım gördüklerini ancak şimdi onların da mülteci olduklarını söyledi.

Mülteciler, iftar ve sahur için yiyecek hiçbir şeylerinin bulunmadığını, bazen birilerinin kendilerine birkaç dolar değerinde Bangladeş parası verdiğini, bununla bir iki günlük yiyecek alabildiklerini söylediler. Bir mülteci, “Bu da şimdi bitti. Bütün Ramazan'ı nasıl geçireceğimizi bilmiyoruz. Hiç yiyecek bir şeyimiz olmasa da biz oruç tutmaya devam edeceğiz. Biz Müslüman kardeşlerimizden bize sahur ve iftarda yiyecek bir şeyler göndermesini istiyoruz" diye konuştu.

Bir başka çadırda kalan bir anne, iftarda çocuklarına pirinç yediriyor. Yiyecek başka şeyleri olmadığını ifade eden anne, dünya Müslümanlarından kendilerine yardım elini uzatmasını beklediklerini dile getirdi.

Emem Hossain

