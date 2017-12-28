Bangladeş’ten iş birliği daveti

Bangladeş Başkonsolos’u Mohammad Monirul İslam’ı ağırlayan Bursa Haber Medya Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Dizdar, İslam’a Bursa’nın potansiyeli hakkında bilgiler verdiği görüşmede, “Bangladeş, mesafe olarak bize çok uzak olsa da gönlümüzün beraber attığı, sevdiğimiz bir ülke” dedi.

Dizdar, özellikle ekonomik olarak ikili ilişkilerin artırılması gerektiğini söyleyerek, “Bundan sonraki süreçte, şehirlerimize, ülkemize değer katacak bir proje olduğunda beraber çalışabiliriz” dedi.

Başkonsolos Mohammad Monirul İslam da Türkiye’yi çok sevdiğini söyleyerek, “Bangladeş ve Türkiye, kültürel olarak çok benzer ülkeler. Özellikle Kudüs ve Arakan meselelerinde Türk hükümeti ve medyanız büyük hassasiyet gösterdi. Bu noktada çok mutluyuz. Kudüs kararının BM’de oylanmasında Türkiye’yle yakın bir işbirliğine gittik. Birbirimizle ilişkileri geliştirip hem ekonomi hem kültür alanında faaliyet yapma imkanımız var.

Bangladeş, yatırım olabilecek bir ülke. Yabancı yatırımcılar ve özellikle Türkiye’den gidecek yatırımcılar için önemli potansiyeli ifade ediyor. Biz de Bursa’dan işadamları ve yatırımcıları Bangladeş’e yatırıma çağırıyoruz. İki ülkenin avantajları var. Yatırımcılar için gayet cazibeli bir ülke konumundayız” dedi.