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Banka aracını soyup Eskişehir'e kaçmışlar

Kocaeli'nde yaşanan banka aracı soygunu sonrası 2 şüpheli valiz içerisindeki yaklaşık 2 milyon TL ile yakalandı.

Banka aracını soyup Eskişehire kaçmışlar

20 Şubat 2018 20:08

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde banka arabasının para sevkiyatı sırasında soyulması üzerine çalışma başlatıldı. Sivrihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise soygunu gerçekleştiren 2 kişinin bir araç ile ilçeye girdiğini belirledi. Şüphelilerin peşine düşen ekipler, kısa bir kovalamaca sonucu aracı durdurmayı başardı. Araçta yapılan aramada valiz içerisine konulan toplam 1 milyon 879 bin 900 lira ile 2 kişiyi ele geçiren ekipler, şahısları gözaltına aldı. Paralar ise banka görevlileri tarafından sayılarak teslim alındı. Yakalanan şüpheliler B.M.Ç. ve R.Ö. ise olayın yaşandığı Kocaeli iline gönderildi. 

Mustafa Kaplan - Mehmet Sıddık Yeşilırmak

Etiketler: Banka aracı, Kocaeli, soygun

 

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