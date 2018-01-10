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‘Banka benim’ diyerek bankanın camını kırıp içeri girip oturdu

Adana’da bir kişi ‘banka benim’ diyerek özel bir bankanın kapısının camını kırarak içeri girdi.

Banka benim diyerek bankanın camını kırıp içeri girip oturdu

10 Ocak 2018 07:10

Olay, Seyhan İlçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde bulunan özel bir bankada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri bankanın alarmının çalması üzerine bankaya gitti. Bankanın kapı camının kaldırım taşıyla kırıldığı gören polis içeri kontrol etmeye başladı. İçeriyi kontrol eden polis camı kıran 21 yaşındaki Hanifi Urumlu’yu bankanın üst katında otururken yakaladı.

Daha sonra yakalanan şahıs, ekip aracında oturduğu sırada polisin neden girdin sorusu üzerine “Banka benim, banka benim olduğu için geçtim oturdum. Evden kalktım geldim camı kırdım içeri girdim oturdum” diyerek polislere cevap verdi.

Polis ekipleri, şahsın hırsızlık için girip girmediği araştırmaya başladı. 

Süleyman Cenk İdaye

 

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