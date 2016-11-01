Edinilen bilgilere göre, tadilatı yapılan ve boş halde bulunan banka binasının çatı kısmında gece geç saatlerde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında binanın çatısını alevler sardı. Yoldan geçenlerin ihbar etmesi üzerine olay yerine belediye ve orman itfaiye ekipleri sevk edildi.

Binada inşaat işçilerinin kaldığının söylenmesi üzerine olay yerine tedbir amaçlı ambulanslar da sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın çevre binalara sıçramadan kontrol altına alınırken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği, yangının çıkış sebebinin incelemelerin sonunda ortaya çıkacağı öğrenildi.

Turan Ozan Acar