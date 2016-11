Perpa Ticaret Merkezi’nde bulunan iş yerinin aidatını ödemeyen Kemal K. isimli vatandaş, icraya verildi. Bunun üzerine ödemeyi banka havalesiyle yapan Kemal K., intikamını havalenin açıklama kısmına yazdığı “B-8 1129 2014 ISITMA SOĞUTMA NRCNSNNMNKYMMTHTSNBRRSPCCĞSN” şifreyle aldı.

Perpa Ticaret Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Y. ve avukatı Nurcan C., şifreyi çözer çözmez soluğu savcılıkta aldı. Banka havalesindeki dekontu da savcılığa sunan Mithat. Y. ve Nurcan C., Kemal K.’dan şikayetçi oldu. Savcılığın olayla ilgili başlattığı soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Perpa Ticaret Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Y. ile avukat Nurcan C. şikayetçi, iş yeri sahibi Kemal K. ise şüpheli olarak yer aldı.

İcraya verilince sinirlendi

İddianamede, şikayetçi Mithat Y.’nin, genel gider katılım payı aidatını ödemediği gerekçesiyle Kemal K.’yı, yine dosyada şikayetçi olan avukat Nurcan C. aracılığıyla icraya verdiği anlatıldı. Şüpheli Kemal K.’nın bu duruma sinirlendiğine ve sonrasında Perpa Ticaret Merkezi banka hesabına 2 bin 500 TL ödeme yaptığı vurgulanan iddianamede, Kemal K.’nın ödemenin açıklama kısmına yazdığı şifreye yer verildi.

Şifreli hakaret etti

İddianamede, Kemal K.’nın, ödeme esnasında açıklama kısmına yazdığı, “B-8 1129 2014 ISITMA SOĞUTMA NRCNSNNMNKYMMTHTSNBRRSPCCĞSN” şifre hatırlatılarak, bu şekilde her iki şikayetçiye karşı hakarette bulunduğu kaydedildi. Ödemenin açıklama kısmındaki yazıları yazmak suretiyle araya sesli harf yazmama biçiminde müştekilere hakaret ettiği iddia edilen şüpheli Kemal K. hakkındaki iddianame Başsavcılık tarafından onaylandı. “Hakaret” suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapsi istenen Kemal K., önümüzdeki günlerde Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

Şüpheli Kemal K.: “Mesajda yazanlarla hiçbir ilgim yok”

Şüpheli Kemal K. soruşturma aşamasında hakkında bulunan yakalama kararının ardından, “Perpa Ticaret Merkezi’nde reklamcılık yapmaktayım. Mithat Y. ismli şahıs Perpa Ticaret Merkezi Yönetim Kurulu Başkanıdır. Kendisini bundan dolayı tanırım. Nurcan C.’yi hiçbir şekilde tanımam. Ticaret Merkezi katılım aidatlarını birkaç gün geciktirdik diye tarafımız icraya verildi. Biz de birkaç gün sonra da olsa aidatları yatırdık. Ancak benim mesaj açıklama kısmında yazanlarla hiçbir ilgim yoktur” şeklinde ifade vermişti.

Başak Akbulut