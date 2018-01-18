Banka hesaplarını boşaltan siber çete çökertildi

Yakalanan şebeke liderinin, benzer suçlardan tutuklu bulunduğu cezaevinden firar ettiği ortaya çıktı. Çetenin bankalardan hesapları boşalttıkları anlar ve polis ekiplerinin nefes kesen operasyonu kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, banka ve müşterilerinin savcılığa yaptığı şikayet başvurusu üzerine çalışma başlatarak, yasadışı yollarla çok sayıda banka müşterisinin internet hesaplarını ele geçirerek ‘dublör’ yöntemiyle boşaltan 39 kişilik şebekeyi tespit etti. Hesapları boşaltıldığı anlaşılan 33 müşterinin bilgilerini incelemeye alan siber polisi, şikayetçilerin hesapları boşaltılmadan önce, cep telefonu hatlarının iptal edildiğini belirledi. Aynı gün farklı bir numarada yeni hat çıkarıldığı, ancak bu durumdan şikayetçi müşterilerin haberi olmadığı belirlendi. Bunun üzerine çalışmalarını derinleştiren Siber polisi, telefon hatlarının kapatılması için gereken evrak ve müşteri bilgilerinin bankadan sızdırıldığı sonucuna ulaştı.

Polis banka çalışanlarının bilgisayarlarını inceledi

Bunun üzerine polis, hesapları boşaltılan müşterilerle ilgili banka çalışanlarınca yapılan işlemleri sorguya alarak, adı geçen bankaların bilgisayarlarındaki ‘log’ kayıtlarını tek tek inceledi. Yapılan incelemelerde bazı şüpheli işlemler tespit eden polis, banka çalışanları Eray A. ve Hilal B.’nin, hesapları boşaltılan müşterilerin bilgilerine ‘usulsüz’ şekilde ulaştıkları anlaşıldı. Banka görevlisi iki şüpheliyi takibe alan polis, liderliğini daha önce benzer suçtan hapis yatan ve 2006’da cezaevinden firar eden Osman Ö.’nün yaptığı 39 kişilik şebekeye ulaştı. 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul başta olmak üzere İzmir, Bilecik, Hatay ve Tokat’ta çok sayıda adrese eş zamanlı operasyonlarda, şebeke lideri Osman Ö. ve 2 bankacı Eray A. ile Hilal B.’nin de aralarında olduğu 39 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Müşterilerin banka bilgileri 2 banka çalışanı tarafından şebekeye aktarıldı

Yakalanan banka dolandırıcıları, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanınca çeteyle ilgili ayrıntılar da ortaya çıkarıldı. Ortaya atılan iddiaya göre, şebeke üyeleri, önce banka görevlilerinden Eray A. ve Hilal B.’nin yardımıyla müşteri bilgilerini aldı. Daha sonra bu bilgiler kullanılarak sahte kimlikler çıkarıldı. Hesabı çalınan kişilere benzeyen ve yaşları yakın olan bazı kişiler çeteye dahil edildi. Dublör gibi kullanılan bu kişiler, sahte kimlikle, cep telefonu bayilerine gitti. Hesabı boşaltılacak banka müşterisinin sim kartı iptal edilerek aynı isme yeni hat çıkarıldı. Hat değişikliği sebebiyle banka müşterilerinin internet ve telefon bankacılığı hesapları otomatik olarak bloke oldu.

Müşterilerden güncelleme istediler

Daha sonra şebeke lideri Osman Ö., bankaların müşteri hizmetlerini arayarak cep telefonunda hat değişikliği yaptığını söyledi. İnternet ve telefon bankacılığının yeni numarası üzerinden güncellenmesini istedi. Müşterileri hizmetleri görevlilerinin güvenlik sorularını ise 2 bankacının temin ettiği belgeler sayesinde aştı.

İllegal yollarla elde ettikleri hesaplardaki paraları internet üzerinden kendi adamlarına havale yapan şebeke lideri, paraların çekilmesi aşamasında ise üçüncü kişileri kullandı.

Güvenlik güçlerinin elde ettiği tespitlere göre, şebekenin bu yöntemle 600 bin lira vurgun yaptığı belirlendi.

22 şebeke üyesi tutuklandı

Yeni tespitlerle bu rakamın artabileceğini belirten emniyet birimleri, internet bankacılığındaki müşterileri ve bankaları uyardı.

Öte yandan firar ettikten sonra şebeke kurarak banka dolandıran şebekeyi kuran Osman Ö. ve beraberindeki 38 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şebeke lideri Ö. ve banka çalışanlarının da aralarında bulunduğu 22 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 13 şüpheli hakkında ‘adli kontrol’ hükmü uygulanırken, geri kalan 4 şüphelinin ise tutuksuz yargılanmak üzere salıverildiği bildirildi.

Dolandırıcılık ve operasyon anları kamerada

Çete üyelerinin bankalardan vatandaşların hesaplarını boşalttıkları anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin bankamatiklerden ve banka şubelerinden para çektikleri anlar yer alıyor. Ekiplerin çeteye düzenledikleri operasyon anları ise saniye saniye polis kamerasına yansıdı. Polis kamerasına yansıyan görüntülerde ise polis ekiplerinin yaptıkları operasyonlarda kapıları kırarak adreslere girdikleri nefes kesen anlar yer alıyor.