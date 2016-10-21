Edinilen bilgiye göre, bir bankada şube müdürü olan Ahmet Ural, saat 11.00’de bankadan ayrıldı. Bankadan ayrılmasının ardından banka personeli ve eşinin ulaşamaması üzerine Isparta polisine haber verildi. Isparta’daki doğalgaz işçisi olarak çalışan ve mesai bitiminde evlerine dönen işçiler, bankaya ait olan 34 PH 4344 plakalı aracı karayolunun ortasında terk edilmiş olarak buldu. Aracın lastiğinin patladığını gören işçiler lastiği değiştirerek, aracı karayolundan çekti. Aracın üzerine telefon numaralarını ve lastiği değiştirdiklerini yazan işçiler, etrafa bakmaya başladı. Gelincik barajı mevkisindeki ormanlık alana bakan işçiler,Ural’ın cansız bedeni ve yanında tüfek ile karşılaştı. Kafasından tüfekle vurulmuş olan Ahmet Ural’ı bulan işçiler jandarmaya haber verdi.

Ural’ın cesedi, Nöbetçi Cumhuriyet Savcı’sının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Öte yandan, bankaya ait olan otomobilde olay yerinde bulunan tüfeğin kılıfı da bulundu. İntihar şüphesi taşıyan olayla ilgili Burdur Jandarması soruşturma başlattı.

Hayal Girişim

