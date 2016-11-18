Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, 15 Kasım 2016 tarihinde Saray Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir banka şubesine gelen ve elinde tabanca ile el bombası bulunan yüzü kapalı erkek şahısın, veznede bulunan 10 bin 125 TL parayı gasp ederek kaçtığı kaydedildi. Soyguncunun, gasp ettiği para ve olayda kullandığı silahla birlikte Malazgirt’te yakalandığı belirtilen açıklamada, “Muş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince olayın failinin tespiti amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde ‘silahlı soygun’ olayını gerçekleştiren şahıs, bankadan gasp ettiği 10 bin 125 TL para ve olayı gerçekleştirdiği silah ile birlikte Malazgirt ilçesinde yakalanmış ve çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanmıştır. İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektir” denildi.

Uğur Ulu

