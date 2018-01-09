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Banka soymak isterken suçüstü yakalanan zanlı suç makinesi çıktı

Adana'da gece bir bankanın kapısını levye ile açıp girerek soymak isterken alarmın çalması sonucu yakalanan zanlının, 18 iş yeri ve evden de hırsızlık yaptığı ortaya çıktı.

Banka soymak isterken suçüstü yakalanan zanlı suç makinesi çıktı

09 Ocak 2018 09:51
Banka soymak isterken suçüstü yakalanan zanlı suç makinesi çıktı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, olay, 7 Ocak’ta Yüreğir’e bağlı Selahattin Eyyübi Mahallesi, Kozan Caddesi üzerindeki özel bir banka şubesinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saat 04.15 sularında bankanın kapısını levye ile zorlayıp içeri giren Çetin B. (23), önce arkasında iz bırakmamak için güvenlik kameralarının yönünü değiştirdi, sonrasında da alarm kutularını parçalayarak, sistemin devreye girmesini kendince engellemeye çalıştı.

Ancak buna rağmen sistem devreye girdi ve özel güvenlik şirketi, polise söz konusu banka şubesinde bir hırsızlık yaşandığı bilgisini verdi. İhbar üzerine harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı bankada kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Bankaya 5 bin liralık maddi hasar verdiği öne sürülen ve emniyette sorguya alınan Çetin B.'nin, ‘suç makinesi’ olduğu ortaya çıktı.
Çetin B.'nin, 8 Temmuz 2017 ile 7 Ocak 2018 tarihleri arasındaki yaklaşık 6.5 ayda biri banka olmak üzere toplam 19 ayrı iş yerinden hırsızlık yaptığı tespit edildi. Söz konusu olaylarda da cep telefonu, dizüstü bilgisayarlarla birlikte kasalardaki nakit paraları çaldığı tespit edilen Çetin B., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. 

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

Etiketler: adana, banka soygunu, zanlı

 

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