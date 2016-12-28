Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Yenişahir Mahallesi'nde sokakta yürüyen Ercüment Eşref Ayaz, başından açılan ateş sonucu vurularak öldürülmüştü. 6 aylık evli olan Ayaz’ın cinayetinin aydınlatılması için Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünde özel bir ekip kurulmuş ve olayın üzerinden 24 saat geçmeden zanlılar yakalanarak, gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan zanlılar O. A. ve M. T. isimli şahıslar, sorgularının ardından geniş güvenlik önlemleri altında Viranşehir Adliyesine getirildi. Hakim karşısına çıkarılan zanlılar, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Zanlılar, mahkemenin tamamlanmasından sora ise Adliye Sarayı'nın arka kapısından polis aracı ile alınarak, ceza evine sevk edildi.

Enver Zencirci