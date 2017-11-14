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Bankacı kız kardeşini öldüren Erhan Timuroğlu yakalandı

Bankacı kız kardeşi Ceylan'ı öldüren Erhan Timuroğlu, iki uzun namlulu silah ve bir tabanca ile yaklaşık 260 gün sonra Sancaktepe'de yakalandı.

Bankacı kız kardeşini öldüren Erhan Timuroğlu yakalandı

14 Kasım 2017 09:52

1 Mart 2017 tarihinde bankacı kız kardeşi Ceylan Timuroğlu'nu öldürdüğü gerekçesiyle Erhan Timuroğlu hakkında arama çalışması başlamıştı. 15 Haziran'da ise Erhan Timuroğlu'nun bir iş adamının evini ve ofisini kurşunladığı belirlenmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Erhan Timuroğlu'nu, “Kasten Öldürme” ve “Uzun Namlulu Silahla İşyeri Kurşunlama” suçlarından arıyordu.

Yaklaşık 260 gündür devam eden çalışmalar neticesinde yeri tespit edilen Erhan Timuroğlu'na operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda, Erhan Timuroğlu ve C.A. isimli bir şahıs Sancaktepe'de yakalandı.

Operasyonun düzenlendiği adreste yapılan aramada ise, 2 adet uzun namlulu Kalaşnikof silah, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda fişek ile sahte kimlikler ele geçirildi.

Polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor. 

 

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