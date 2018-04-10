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Bankacı kız kardeşini öldüren Erhan Timuroğlu'na müebbet

Ataşehir’de bankacı kız kardeşi Ceylan Timuroğlu’nu öldüren Erhan Timuroğlu, “kardeşi kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

Bankacı kız kardeşini öldüren Erhan Timuroğluna müebbet

10 Nisan 2018 11:13

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