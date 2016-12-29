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Bankacılık sektörü kredi hacmi 2,3 milyar arttı

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi 2 milyar 352 milyon 308 bin lira arttı.

Bankacılık sektörü kredi hacmi 2,3 milyar arttı

29 Aralık 2016 16:10

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 23 Aralık ile biten haftanın 'Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; bankacılık sektörü toplam kredi hacmi 2 milyar 352 milyon 308 bin lira artarak 1 trilyon 673 milyar 110 milyon 968 bin liraya çıktı. Verilen kredilerin 1 trilyon 634 milyar 612 milyon 339 bin lirası mali olmayan kesime, 38 milyar 498 milyon 629 bin lirası da mali kesime kullandırıldı.

Aynı haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,43 yükselişle 320 milyar 708 milyon 30 bin lira, taksitli ticari krediler yüzde 0,54 artışla 204 milyar 148 milyon 157 bin lira oldu. Bu dönemde kredi kartı harcama tutarı da yüzde 0,65 artarak 98 milyar 736 milyon 830 bin liraya yükseldi. Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 151 milyar 469 milyon 317 bin lirası konut, 5 milyar 901 milyon 327 bin lirası taşıt ve 163 milyar 337 milyon 386 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta 1 milyar 876 milyon 100 bin lira artarak 1 trilyon 465 milyar 601 milyon 139 bin liraya çıktı. Bankalardaki TL cinsi mevduat 830 milyar 444 milyon 353 bin lira, yabancı para cinsinden mevduat da gerileyerek 555 milyar 245 milyon 106 bin lira oldu.
Aynı dönemde, yurt içi yerleşiklerin mevduat bankalarındaki toplam TL mevduatı yüzde 0,11 artarak 771 milyar 802 milyon 841 bin liraya yükseldi. Yurt içi yerleşiklerin mevduat bankalarındaki toplam yabancı para mevduatı da bir haftada yüzde 0,13'lük azalışla 478 milyar 615 milyon 449 bin lira düzeyinde gerçekleşti. 

Etiketler: bankacılık


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