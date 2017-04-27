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Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi azaldı

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi, 21 Nisan haftasında 2 milyar 163 milyon 113 bin lira azaldı.

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi azaldı

27 Nisan 2017 16:18

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektörü toplam kredi hacmi 21 Nisan haftasında 2 milyar 163 milyon 113 bin lira azaldı. Bu dönemde toplam kredi hacmi 1 trilyon 807 milyar 469 milyon 467 liradan 1 trilyon 805 milyar 306 milyon 354 bin liraya indi. Toplam kredi hacminde bir önceki haftaya göre yüzde 0,12 azalış, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 22,19 artış görüldü.
Verilen kredilerin 1 trilyon 766 milyar 935 milyon 531 bin lirası mali olmayan kesime, 38 milyar 370 milyon 823 bin lirası da mali kesime kullandırıldı.
 

Etiketler: bankacılık sektörü, TCMB


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