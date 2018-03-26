Bankacılık sektöründe yerli Chatbot yazılımıyla özel self servis çözümler

Ses ve iletişim teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren teknoloji şirketi SESTEK tarafından geliştirilen yerli chatbot teknolojisi, Ziraat Bankası web sitesinde kullanılmaya başlandı. Konuyla ilgili açıklama yapan SESTEK Genel Müdürü Serdar Karadayı “Kısa süre önce web sitesini yenileyen Ziraat Bankası, Ziraat Asistan adını verdiği sanal web asistanı sayesinde ziyaretçilerine gelişmiş self-servis deneyimi sunuyor. Sadece tanımlanmış ifadeleri algılayabilen geleneksel chat uygulamalarının aksine doğal dil işleme teknolojisine sahip SESTEK Chatbot’u kullanan Ziraat Asistan, ziyaretçilere karşılarında adeta bir insan varmışçasına doğal ifadeler kullanarak yazışma şansı sunuyor” dedi.

Karadayı, Ziraat Asistan’ın ‘Kredi çekmek istiyorum’, ‘En yakın hizmet noktanız nerede?’, ‘Döviz kurları hakkında bilgi alabilir miyim?’ gibi bankacılık işlemi hakkında birçok soruyu kolaylıkla cevaplayabildiğini belirterek “Kullanıcıların ne demek istediğini daha iyi anlamak için ek sorular yöneltebiliyor. Bu sayede ziyaretçiler, ihtiyaç duydukları bilgiye web sitesi menüleri arasında gezinmeden veya müşteri temsilcisini aramadan Ziraat Asistan ile yazışarak kolayca ulaşabiliyor” diye konuştu.

Ses teknolojileri alanında küresel devlerle yarışan, yerli teknoloji çözümleri ürettiklerini söyleyen SESTEK Genel Müdürü Serdar Karadayı, “Chatbot, son günlerin yükselen teknolojileri arasında. Birçok kurum, müşterilerine etkili self servis çözümler sunma hedefiyle bu teknolojiden yararlanıyor. SESTEK Chatbot, içerdiği doğal dil işleme teknolojisi sayesinde mevcutta kullanılan soru-cevap mantığına dayalı basit uygulamalardan ayrışıyor. Kullanıcıların doğal ifadelerle etkileşim kurdukları bu teknoloji, kurumların self servis oranlarını artırmalarına katkıda bulunuyor” ifadelerini kullandı.

“Müşterilerimizin diledikleri kanaldan bankamıza ulaşarak kaliteli hizmet almasına büyük önem veriyoruz”

Rekabetçi piyasa koşullarında alternatif iletişim kanalları üretmenin önemine değinen Ziraat Bankası Dijital Bankacılık Bölüm Başkanı Bayram Tuzcu ise “Ziraat Bankası olarak müşterilerimizin diledikleri kanaldan bankamıza ulaşarak kaliteli hizmet almasına büyük önem veriyoruz. Bu amaçla başta dijital kanallar olmak üzere, hizmet verdiğimiz tüm kanallarda en son teknolojileri kullanıyoruz. Bu kapsamda yeni kurumsal web sitemizde uygulamaya aldığımız Ziraat Asistan ile kullanıcı deneyimini ön planda tutarak, site işlevlerine, Bankamız ürün ve hizmetlerine hızlı erişimin yanı sıra ürün başvurusu, hesaplama araçları gibi birçok fonksiyonu da interaktif bir şekilde sunuyoruz” şeklinde konuştu.