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Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü Mart ayında 3 trilyon liraya yaklaştı

2017 yılı Mart ayında Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 2 trilyon 866 milyar 47 milyon TL olarak gerçekleşti.

Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü Mart ayında 3 trilyon liraya yaklaştı

02 Mayıs 2017 15:58

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2017 yılı Mart ayı 'Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri' verisini açıkladı. Buna göre Mart ayında Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 2 trilyon 866 milyar 47 milyon TL olarak gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2016 yılsonuna göre yüzde 4,9 artışla 135 milyar TL oldu. Mart ayında en büyük aktif kalemi olan krediler 1 trilyon 830 milyar 284 milyon TL, menkul değerler 365 milyar 874 milyon TL olarak gerçekleşti.
2016 yılsonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 4,9 ve krediler yüzde 5,5 oranında artarken, menkul değerler toplamı yüzde 4,1 oranında arttı. Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2016 yılsonuna göre yüzde 4,4 artışla 1 trilyon 518 milyar 9 milyon TL oldu. Mart ayında sektörün dönem net karı ise 13 milyar 517 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 16,1 seviyesinde gerçekleşti.
 

Etiketler: bankacılık sektörü


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