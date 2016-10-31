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Bankacılık sektörünün aktif toplamı Eylül'de yüzde 7,5 arttı

BDDK verilerine göre; Eylül 2016 döneminde 2015 yılsonuna göre, sektörün aktif büyüklüğü yüzde 7,5 ve krediler yüzde 8,4 oranında arttı.


31 Ekim 2016 13:38

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2016 yılı Eylül ayı 'Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri'ni açıkladı. Buna göre; 31 Ekim 2016 tarihi itibariyle kurumun veri tabanındaki verilere göre; Eylül 2016 döneminde Türk Bankacılık Sektörünün aktif büyüklüğü 2 trilyon 533 milyar 733 milyon TL oldu. Sektörün aktif toplamı 2015 yılsonuna göre 176 milyar 301 milyon TL (yüzde 7,5) arttı. Eylül 2016 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 1 trilyon 609 milyar 844 milyon TL, menkul değerler 329 milyar 225 milyon TL oldu.

2015 yılsonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 7,5 ve krediler yüzde 8,4 oranında artarken, menkul değerler toplamı aynı seviyede kaldı. Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2015 yılsonuna göre yüzde 7,7 artışla 1 trilyon 340 milyar 745 milyon TL oldu. 

Eylül 2016 döneminde sektörün dönem net karı ise 29 milyar 38 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 16,0 seviyesinde bulunuyor. 


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