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Bankacılık sektörünün aktif toplamı yüzde 9,5 arttı

Bankacılık sektörünün toplam net karı Ekim 2016 döneminde 32 milyar 70 milyon lira oldu.


29 Kasım 2016 15:12

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 2016 yılı Ekim ayı 'Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri'ni açıkladı. 29 Kasım 2016 tarihi itibariyle kurumun veri tabanındaki verilere göre; Ekim 2016 döneminde Türk Bankacılık Sektörünün aktif büyüklüğü 2 trilyon 581 milyar 462 milyon TL oldu.
Sektörün aktif toplamı 2015 yılsonuna göre 224 milyar 30 milyon TL (yüzde 9,5) arttı. Ekim 2016 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 1 trilyon 635 milyar 769 milyon TL, menkul değerler 334 milyar 502 milyon TL oldu. 2015 yılsonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 9,5 ve krediler yüzde 10,2 oranında artarken, menkul değerler toplamı yüzde 1,5 oranında arttı.
Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2015 yılsonuna göre yüzde 9,4 artışla 1 trilyon 362 milyar 981 milyon TL oldu. Ekim 2016 döneminde sektörün dönem net karı ise 32 milyar 70 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 16,0 seviyesinde bulundu.
 

Etiketler: bankacılık sektörü


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