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Bankacılık sektörünün kredileri 1 trilyon 671 milyar lira oldu

BDDK'nın açıkladığı haftalık verilere göre, Türk bankacılık sektörünün kredileri 1 trilyon 671 milyar 181 milyon lira oldu.

Bankacılık sektörünün kredileri 1 trilyon 671 milyar lira oldu

10 Kasım 2016 16:47

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 4 Kasım ile biten haftanın 'Türk bankacılık sektörünün konsolide olmayan ana göstergelerini açıkladı. Buna göre; kurumun Türk bankacılık sektörünün kredileri 1 trilyon 671 milyar 181 milyon lira oldu.
Kurumun yurtdısı bankalardan alacakları 33 milyar 695 milyon lira olurken, menkul değerleri 334 milyar 615 milyon lira olarak hesaplandı.
Geçtiğimiz haftaki mevduat rakamları 1 trilyon 464 milyar 967 milyon lira, yurtdısı bankalara borçlar da 328 milyar 48 milyon lira oldu.
 

Etiketler: BDDK


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