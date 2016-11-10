Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 4 Kasım ile biten haftanın 'Türk bankacılık sektörünün konsolide olmayan ana göstergelerini açıkladı. Buna göre; kurumun Türk bankacılık sektörünün kredileri 1 trilyon 671 milyar 181 milyon lira oldu.

Kurumun yurtdısı bankalardan alacakları 33 milyar 695 milyon lira olurken, menkul değerleri 334 milyar 615 milyon lira olarak hesaplandı.

Geçtiğimiz haftaki mevduat rakamları 1 trilyon 464 milyar 967 milyon lira, yurtdısı bankalara borçlar da 328 milyar 48 milyon lira oldu.

