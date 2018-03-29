Bankacılık sektörünün net kârı 8,3 milyar lira oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 2018 yılı Şubat ayı Türk bankacılık sektörünün konsolide olmayan ana göstergelerini açıkladı. Bankalar tarafından BDDK’ya raporlanan verilere göre; Şubat 2018 döneminde Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 3 trilyon 296 milyar 123 milyon TL olarak gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2017 yılsonuna göre 38 milyar 281 milyon TL (yüzde 1,2) arttı.

"KREDİLER 2 TRİLYON 144 MİLYAR 609 MİLYON TL OLDU"

Şubat 2018 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 2 trilyon 144 milyar 609 milyon TL, menkul değerler 403 milyar 25 milyon TL olarak gerçekleşti. 2017 yıl sonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 1,2, krediler yüzde 2,2 oranında artmış, menkul değerler toplamı ise yıl sonu değerini korudu.

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2017 yılsonuna göre yüzde 2 artışla 1 trilyon 745 milyar 127 milyon TL oldu. Son bir aylık dönemde özkaynak toplamı yüzde 4,8 artışla 376 milyar 425 milyon TL olurken, Şubat 2018 döneminde sektörün dönem net karı 8 milyar 384 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 16,7 seviyesinde gerçekleşti.