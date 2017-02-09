Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında hazırlanan 687 sayılı yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK), Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnamenin dördüncü maddesinde bankacılıkta kredi ve ek kredi kullandırma gibi bazı işlemlerde yeniden yapılandırma yeni kanun hükmünde kararname (KHK) ile zimmet suçu olmaktan çıkarıldı.

Kararnamede ilgili maddeye şu fıkra eklendi: "Bankacılık mevzuatı ile bankacılık usul ve prensiplerine uygun kredi kullandırma, bu kredileri temdit etme veya ek kredi kullandırma, taksitlendirme, teminata bağlama yahut sair yöntemlerle yeniden yapılandırma işlemleri zimmet suçunu oluşturmaz".

