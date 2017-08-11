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Bankadan çantayla çıkanları takip ederek gasp eden Gürcü çete yakalandı

Kocaeli ve İstanbul’da bankalardan ellerinde çanta ile çıkan kişileri takip ederek gasp ettiği iddia edilen 3 kişilik Gürcü çete Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yakalandı. Şüphelilerin Çorlu’da bir marketin muhasebecisini takibe aldıkları ve içerisinde para olduğunu düşündükleri laptop çantasını gasp ettikleri belirlendi.

Bankadan çantayla çıkanları takip ederek gasp eden Gürcü çete yakalandı

11 Ağustos 2017 13:29

Edinilen bilgilere göre olay Çorlu ilçesi Erdal İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Çalıştığı markete ait yüklü miktardaki parayı banka şubesine yatıran Ö.S., elinde içerisinde laptop bulunan çantayla bankadan ayrıldı. Ö.S.’ye ait 59 TD 544 plakalı aracı takibe alan şüpheliler market önüne park edilen aracın önce lastiğini kesti ardından da camını kırarak içerisinde laptop ve hard disk bulunan çantayı çalarak kayıplara karıştı.
Olayı gerçekleştiren şüphelinin DD 316 CC Gürcistan plakalı arabayı kullandıklarını tespit eden Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Çorlu sokaklarında aracın izini sürmeye başladı. Plaka Tanıma Sistemine de kaydedilen aracın İstanbul yönünden ilçeye girdiğini belirleyen polis ekipleri 3 şüphelinin içerisinde olduğu otomobili Omurtak Caddesi bankalar mevkiinde durdurdu ve şüphelileri gözaltına aldı.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Paata J.(50), Fridon B. (44) ve Ilia T. (28) adlı şahısların Kocaeli ve İstanbul’un Tuzla ilçesinde de bankadan çıkan kişilere ait araçları takip ederek hırsızlık yaptığını belirledi.
Gürcistan uyruklu şahıslar Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

Serdar Şahin


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