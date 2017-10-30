Bankalar 9 ayda 37 milyar kâr etti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 2017 yılı Eylül ayı Türk bankacılık sektörünün konsolide olmayan ana göstergelerini açıkladı. Buna göre; bankalar tarafından BDDK'ya raporlanan verilere göre; Eylül 2017 döneminde Türk Bankacılık Sektörünün aktif büyüklüğü 3 trilyon 53 milyar 882 milyon TL olarak gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2016 yılsonuna göre 322 milyar 846 milyon TL (yüzde 11,8) arttı. Eylül 2017 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 1 trilyon 993 milyar 944 milyon TL, menkul değerler 375 milyar 730 milyon TL oldu. 2016 yılsonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 11,8 ve krediler yüzde 15,0 oranında artarken, menkul değerler toplamı yüzde 6,9 oranında arttı.

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2016 yılsonuna göre yüzde 12,5 artışla 1 trilyon 635 milyar 260 milyon TL oldu. Eylül 2017 döneminde sektörün dönem net kârı ise 37 milyar 180 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 17,2 seviyesinde bulundu.